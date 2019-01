Filmes na TV: A Ilha Misteriosa, O Rei das Armas e mais destaques deste domingo

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição neste domingo (27).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Viagem 2 – A Ilha Misteriosa" às 15h , "13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi" à meia-noite e o documentário "Brasil: DNA África" às 2h30.

Na Band tem "O Rei das Armas", com 50 Cent, às 22h30.

Filmes na TV fechada

O destaque no Megapix vai para "Tropa de Elite 2" às 22h. No Cinemax tem "Blade: Trinity" às 23h50. No TNT tem "300: A Ascensão do Império" às 20h.

Na Fox tem "Noivas em Guerra" às 13h30 e "Titanic" às 21h. No FX tem "O Hobbit: A Desolação de Smaug" às 15h30 e "Vovó… Zona 2" às 20h15.

Na Sony tem "Comer Rezar Amar" às 14h30 e "Caçador de Recompensas", com Jennifer Aniston e Gerard Butler, às 17h. Na Universal tem "Lucy", com Scarlett Johansson, às 21h30. Na Warner tem "Gigantes de Aço" às 13h10.