Gisele Bündchen, Bruna Marquezine e mais famosos se manifestam sobre Brumadinho

É muito triste que um desastre como este esteja acontecendo novamente. Meu coração está apertado e estou rezando para todas as famílias afetadas pela tragédia em Brumadinho. 💔🙏🌎🌳 It's very sad that a disaster like this has happened again. My heart is broken and I'm praying for all the families affected by the tragedy in Brumadinho-BR.