Filmes na TV: Meu Malvado Favorito, Aliança do Crime e mais destaques deste sábado

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição neste sábado (26).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Aliança do Crime" a meia-noite e meia, "O Homem da Casa" às 2h20, "Uma Família de Fantasmas" às 3h30 e "As Aventuras de Peabody & Sherman" às 5h.

Na Record tem "Meu Malvado Favorito" às 15h. Na Band tem "Pagando Bem, que Mal Tem?", com Elizabeth Banks e Seth Rogen, às 1h40.

Filmes na TV fechada

O Canal Brasil exibe "Era Uma Vez…" às 12h30 e "Os Normais" às 19h30. Na Sony tem "Jerry Maguire – A Grande Virada", com Tom Cruise, às 15h e "Godzilla" às 23h45. Na Warner tem "Vingadores: Era de Ultron" às 17h50 e "Gigantes de Aço" às 22h30.

O dia na Fox é das crianças: tem "Tá Chovendo Hambúrguer" 1 e 2, a partir das 14h50, "A Era do Gelo" às 18h, "Trolls" às 19h30, "Shrek Terceiro" às 21h e "Kung Fu Panda 3" às 22h30. No FX tem "X-Men: O Confronto Final" às 20h15 e "Kingsman – Serviço Secreto" às 22h.

No Cinemax tem "Um Amor de Vizinha" às 17h50 e "Troia" às 22h. No TNT tem "Monstros S. A." às 12h40 e "O Bom Dinossauro" às 16h. E no Megapix tem "Nerve – Um Jogo sem Regras" às 15h45 e "Truque de Mestre: O Segundo Ato" às 17h30.