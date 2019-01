Disney On Ice volta ao Brasil com espetáculo inédito em maio

O público brasileiro viajará por reinos mágicos durante o Disney On Ice – Em Busca dos Sonhos, uma produção totalmente nova da Feld Entertainment e Opus Promoções. O novo espetáculo de patinação no gelo captura toda a magia e a aventura dos contos do estúdio de animação mais famoso do mundo.

São eles: Moana, Frozen – Uma Aventura Congelante, A Bela e a Fera, Aladdin, Enrolados, A Bela Adormecida, A Pequena Sereia e Cinderella. Por meio de iluminação inovadora, efeitos especiais, figurinos impecáveis e cenários impressionantes, o público é transportado para um mundo de imaginação em que os heróis procuram realizar os seus sonhos.

Bela, de "A Bela e a Fera" também fará parte do espetáculo / Divulgação/Feld Entertainment

As apresentações começam no dia 14 de maio, em Porto Alegre, no Ginásio Gigantinho, com valores que variam entre R$ 37 (cadeira superior esquerda, meia entrada popular) e R$ 270 (pista VIP, inteira). No dia 22 de maio, é a vez de Curitiba receber o espetáculo no Ginásio Tarumã. Os preços variam entre R$ 37 (plateia azul central, meia entrada popular) e R$ 250 (pista especial, inteira).

O Disney On Ice chega no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo, no dia 29 de maio, com ingressos custando entre R$ 40 (plateia lateral superior A e B, meia-entrada) e R$ 350 (camarotes, inteira). A última cidade a receber a turnê será o Rio de Janeiro. Os preços na Jeunesse Arena variam de R$ 50 (nível 3, meia-entrada) a R$ 300 (camarotes, inteira).

Com ajuda de Moana e Maui, Em Busca dos Sonhos mostra o caminho das heroínas da Disney começando com uma viagem pelo reino de Arendelle com Anna, Elsa e Olaf, em uma releitura dramática do amor fraterno que salvou um reino. Logo depois, o espetáculo mostra aventuras incríveis de Aladdin enquanto ele aproveita sua chance de enganar seus adversários no mercado de Agrabah.

A peça mostra ainda mundos desconhecidos com Rapunzel e Jasmine, uma luta do príncipe Phillip contra uma vilã maléfica em forma de dragão que cospe fogo, um mergulho no mar com a sereia Ariel enquanto ela anseia por explorar a vida acima das ondas e uma demonstração de força interior, gentileza e determinação de Bela, Aurora e Cinderella.

Mickey e Minnie Mouse não poderiam faltar! / Divulgação/Feld Entertainment

"Disney On Ice Em Busca Dos Sonhos foi criado com a intenção de inspirar a todos a explorar seu mundo, destacando os momentos decisivos de personagens que se tornaram seus próprios heróis", disse a vice-presidente executiva Nicole Feld. "Tendo uma filha e um filho em casa, eu sabia que era importante apresentar uma variedade de histórias da Disney, além de mostrar a conexão entre essas histórias e ilustras como uma jornada pode se desdobrar de várias maneiras", reforçou.

"Nosso maior desejo para nossos convidados é que eles sejam inspirados por esses contos de bravura e ver que tudo é possível se você seguir seus sonhos", afirmou o vice-presidente regional da Feld Entertainment, Steven Armstrong. "Muitas das histórias que estamos apresentado – como Cinderella e A Pequena Sereia – existem há gerações e resistem ao tempo. Outros, como Moana e Frozen, inspiram uma nova geração de garotas jovens por meio da autoconfiança e da crença em si mesmas", analisou.