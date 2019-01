Supla faz show gratuito neste fim de semana em Santo André

O Atrium Shopping promove neste sábado (26) às 19h, show do Supla. O evento, com entrada gratuita, será na praça de alimentação do local.

No ano passado, Supla lançou o álbum bilíngue “Illegal” – as mesmas canções têm versões com letras em português e inglês. No repertório do show, estão músicas do disco, além de hits da carreira do artista paulistano, como “Garota de Berlim”, “Green Hair (Japa Girl)” e “Charada Brasileiro”.

O show do Supla dá início ao calendário de apresentações do Atrium Music Festival, que terá apresentações no shopping durante o ano todo.

Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Santo André, tel.: 11 3135-4500). No sábado, às 19h. Gratuito.