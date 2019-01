Sertanejo: Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó e outras duplas se apresentam na Estância

No sábado (26), a Estância Alto da Serra, em São Bernardo, promove uma noite com artistas importantes da história do sertanejo nacional. As duplas Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó, Edson & Hudson e George Henrique & Rodrigo se apresentam na arena do local, a partir das 21h.

Os shows marcam o início do calendário de comemoração dos 20 anos da Estância. Entre os artistas, estão alguns que tocam com frequência na casa de shows, como a dupla Bruno & Marrone. “A Estância faz parte da nossa história, temos 30 anos de carreira e estamos comemorando 20 da casa. Fizemos shows incríveis aqui”, relembraram.

O complexo de entretenimento de 950.000 m², entre os maiores da região, tem uma programação de comemoração que se estende durante o ano todo. Entre alguns dos shows confirmados estão Jorge & Mateus, no dia 23 de fevereiro, Maneva, 23 de março, Simone & Simaria, 29 de março, e Fagner, no dia 6 de abril.

O local tem estacionamento e chapelaria. Os ingressos, que variam de R$ 40 a R$ 3.000, podem ser comprados antecipadamente pelo site www.ticket360.com.br. Não será permitida a entrada de menores de 18 anos, mesmo acompanhado pelos pais.

Estância Alto da Serra (Estrada Névio Carlone, 03 – acesso pela SP-148 – São Bernardo, tel.: 11 4101-5000). Sábado (26), às 21h. R$ 40 a R$ 3.000.