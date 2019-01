PEU Del Rey anuncia álbum tributo para Ivete Sangalo; ouça 'Tá Tudo Bem'

O cantor baiano PEU Del Rey anunciou nesta sexta-feira (25) que irá lançar um álbum tributo à conterrânea Ivete Sangalo. Em Peu Canta Ivete, o axé da artista, já apelidada de Presidenta da Bahia, ganha uma releitura pop, com influências do reggae, em arranjos completamente diferentes das canções originais.

A revelação veio acompanhada de "Tá Tudo Bem", primeiro single do projeto. "Escolhi essa música porque foi o primeiro clipe de Ivete Sangalo depois que deixou a Banda EVA", contou. A canção, de 1999, foi composta por Alexandre Peixe.

Ouça a versão de PEU:

Filho de compositor, PEU sempre escreveu suas próprias músicas. Mesmo assim, a vontade de trabalhar em estúdio com canções de outro artista era grande. "Eu gosto muito de dar novas versões à músicas já lançadas, seja nos meus shows ou ensaiando em casa. Esse lançamento é uma chance de mostrar mais do meu lado de produtor e arranjador", explicou.

Leia mais:

Chuck Hipolitho reúne músicas gravadas pelo celular em CD montado em casa; conheça Saigon Shit

Exclusivo: Dieguito Reis te coloca para pensar em novo clipe

A escolha de Ivete Sangalo como a homenageada para o tributo não poderia ser mais óbvia para o cantor. "A gente chegou na Ivete porque ela é uma ícone da música brasileira e porque ela faz parte da música baiana da minha geração. Eu vi o crescimento artístico dela e ela tem uma postura de pegar uma música regional, como o axé, e fazer isso rodar pelo Brasil e o mundo."

"PEU Canta Ivete" será lançado no dia 8 de março, logo após o Carnaval. Em seguida, o artista promete dois shows com repertórios diferentes. "Enquanto sigo com apresentações de minhas músicas autorais, outro show será apenas com as canções da Ivete, tanto as que entraram no álbum quanto outras de toda a sua carreira."