Nada de igreja! Justin Bieber e Hailey Baldwin planejam casamento em outro local

Parece que Justin Bieber e Hailey Baldwin adiaram o casamento novamente, mas já decidiram onde irão realizar a cerimônia: na praia.

De acordo com uma fonte entrevistada pela People, “Justin e Hailey adoram destinos tropicais e atualmente estão procurando opções para um casamento tropical”. Lembrando que o pedido de noivado do casal foi feito em julho do ano passado nas Bahamas.

A mesma fonte também revelou que o plano original era que o casamento acontecesse no final de fevereiro, mas agora a celebração pode ter sido adiada para abril ou maio deste ano.