Filmes na TV: Cada um tem a Gêmea que Merece e outros destaques desta sexta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta sexta-feira (25).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Cada um tem a Gêmea que Merece", com Adam Sandler, às 14h, "O Conselheiro do Crime", com Javier Bardem e Penélope Cruz, às 2h e "Escobar: Paraíso Perdido" às 4h.

No SBT tem "Monte Carlo", com Selena Gomez, às 23h15.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Megapix vão para "Triplo X", com Vin Diesel e Samuel L. Jackson, às 15h45, "Planeta dos Macacos: A Origem" às 20h30 e "Planeta dos Macacos: O Confronto" às 22h30. No TNT tem "Sombras da Noite", com Johnny Depp e Eva Green, às 14h15 e "Eu Sou a Lenda" às 18h50.

Na Fox tem "Wolverine – Imortal" às 17h50 e "Rio 2" às 22h30. Na Universal tem "O Grande Milagre", com John Krasinski e Drew Barrymore, às 13h50. Na Warner tem "Vingadores: Era de Ultron" às 22h30.