Com 10kg a mais, Cleo Pires revela: “Amo minha bunda grande”

Com a bunda ralada de tanto fazer pose no chão da bica na fazenda, venho aqui apresentar meus 10 quilos à mais. De costas porque eu tô amando minha bunda grande, também porque bunda dá like e porque minha bunda de fora é uma estética e não um atestado de caráter. E dane-se o sexy sem ser vulgar. Eu sou o que eu quiser quando eu bem entender. 💋