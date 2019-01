Aos 97 anos, marido de Elizabeth II recebe uma colheita milionária

Príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth II, tem um grande paciência e empenho. O duque de Edimburgo plantou trufas negras em sua propriedade em Sandringham. Desde 2006, seu sonho era ver a plantação crescer para a família real.

Agora, aos 97 anos de idade, o duque obteve sua primeira colheita de trufas negras. Além disso, tornou-se um pioneiro do Reino Unido nessa prática, conforme relatado pelo Daily Mail.

E tudo foi uma boa notícia: A colheita só estava prevista para 2021, quando ele completaria 100 anos (E já seria um grande presente). No entanto, foi antecipada.

Nem tudo termina aí

De acordo com o jornal The Times, o plano de Felipe é que a plantação sirva para financiar as despesas da fazenda, ainda que no momento o duque e a família não tenham começado a vender as trufas. O fruto exótico tem um custo de quase mil libras o quilo, o que vai receber um bom dinheiro.

