Às vésperas de álbum de inéditas, Weezer lança disco de covers; conheça o Teal Album

O Weezer surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (24) com o lançamento de um álbum surpresa de covers – o quinto que leva o nome da banda, desta vez com o apelido de The Teal Album. São dez músicas, de artistas como Black Sabbath, Michael Jackson e Tears for Fears.

A compilação está disponível para audição em serviços de streaming e antecede o próximo álbum de inéditas do grupo, homônimo que carrega a alcunha de The Black Album e será lançado no dia 1º de março. Veja a tracklist:

Africa – TOTO

Everybody Wants To Rule The World – Tears For Fears

Sweet Dreams (Are Made Of This) – Eurythmics

Take On Me – A-Ha

Happy Together – The Turtles

Paranoid – Black Sabbath

Mr. Blue Sky – Electric Light Orchestra

No Scrubs – TLC

Billie Jean – Michael Jackson

Stand by Me – Ben E. King

A versão de CD do álbum de capa verde petróleo está em pré-venda na loja virtual da banda em dois pacotes. O primeiro acompanha um download digital do The Black Album. Já o segundo, já esgotado, acompanhava uma carteira de velcro da banda, limitado a 500 pedidos – os primeiros 100 ainda levavam uma nota de um dólar assinada por um dos integrantes.

A música Africa, cover de Toto, que abre a compilação, já havia ganho um vídeo estrelando o músico e comediante Weird Al Yankovic. Assista: