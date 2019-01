Vikings: Teaser do último episódio da 5ª temporada revela batalha épica

A quinta temporada de “Vikings” promete terminar com Ivar (Alex Høgh) e Bjorn se enfrentando cem uma batalha épica.

No teaser do novo episódio, intitulado “Ragnarok”, os irmãos apostam todas as suas forças em busca do poder de Kattegat.

O episódio vai ao ar nos Estados Unidos em 30 de janeiro pelo History e no Brasil será exibido no canal pago Fox Premium.

Confira o teaser: