Vikings: Destino de dois personagens importantes fica por um fio no penúltimo episódio da 5ª temporada

O penúltimo episódio da quinta temporada de “Vikings”, intitulado “What Happens In The Cave” deixou o destino de dois personagens principais pendurados por um fio.

Este texto contém spoilers!

No capítulo, Floki (Gustaf Skarsgård) novamente se sente abandonado pelos deuses, quando dentro de uma caverna encontra uma cruz cristã e um cálice no chão. Além disso, uma erupção vulcânica acontece e deixa o Viking aparentemente preso em meio a poeira e cinzas.

Será que este seria um final digno para um dos poucos personagens que esteve presente em todas as temporadas e foi crucial para diversos acontecimentos da trama?

Who else can relate to Floki's sentiment? #Vikings continues next Wednesday at 9/8c on @HISTORY. pic.twitter.com/v5aeO4hBDd

— #Vikings (@HistoryVikings) January 17, 2019