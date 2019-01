The Mister: Escritora da série 50 Tons de Cinza anuncia novo livro

Prepare a imaginação. A escritora britânica E.L. James, autora da trilogia "50 Tons de Cinza", anunciou nesta quinta-feira (24) que seu novo livro está prontinho para chegar às livrarias.

Em entrevista ao programa de televisão americano "Today Show", a 'mãe' dos personagens Christian Grey e Anastasia Steele contou que o novo livro se chama "The Mister". O lançamento está previsto para 16 de abril nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ainda não há data para a versão para o mercado brasileiro.

Mas será que James vai manter o pé na literatura erótica?

Bem, pela sinopse, o palpite é que SIM, SIM, SIM. Ambientado entre o Leste Europeu e a Inglaterra, o livro vai contar a história do encontro entre o jovem rico Maxim Trevelyan e de Alessia Demachi, que chega a Londres para fugir sabe-se lá do quê. "É uma Cinderela do século 21", contou James. Na descrição do protagonista masculino, é descrita uma nudez… Bom, vamos aguardar.

Eis a capa (em que a autora se refere à obra como 'meu novo romance apaixonado':

Gente rica, misteriosa e voraz também é o molho principal de "50 Tons…" e rendeu milhões de leitores – e de espectadores, que conferiram a trilogia de filmes com Jamie Dornan e Dakota Johnson nos papéis, respectivamente, de Christian e Anastasia.