Nova série da Netflix traz entrevistas reais com o serial killer Ted Bundy

A fascinação do público por casos policiais, misteriosos e macabros novamente foi aproveitada pelos estúdios de televisão. "Conversando com um serial killer" é a mais recente estreia do serviço de streaming norte-americano Netflix, e traz o assassino em série mais popular do país: Ted Bundy.

Com quatro episódios, a série tem formato de documentário e narra a vida de Bundy, através de materiais de arquivo e entrevistas de áudio com o próprio durante sua passagem pelo corredor da morte.

Bundy ganhou fama – ou infâmia – quando, na década de 70, foi preso por uma sequência de assassinatos cujo número de vítimas até hoje não é certo, mas estima-se ser mais de 30. Os alvos eram, em maioria, mulheres jovens, a quem Bundy usava de seu carisma e aparência para seduzir, ganhar confiança, e então cometer seus crimes.

O criminoso foi um dos grandes responsáveis pela construção do estereótipo do "psicopata charmoso" que hoje é muito utilizado na mídia popular. Filmes como "Psicopata Americano", estrelado por Christian Bale, foram inspirados pelo serial killer.

A série está disponível no site da Netflix.