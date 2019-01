Justin Bieber defende Chris Brown de acusação de estupro: 'Você é o melhor'

Justin Bieber sempre se declarou fã e amigo de Chris Brown. Nesta quarta-feira (23), o companheirismo foi além, na opinião de internautas, pois o canadense decidiu sair em defesa do rapper. Chris Brown foi preso em Paris, na França, sob a acusação de estupro, e solto menos de 24 horas depois.

Nas redes sociais, Chris Brown se posicionou sobre o assunto e xingou a mulher que fez a denúncia. "Quero deixar perfeitamente claro. Isto é falso e é um monte de baboseira. Nunca! Para minha filha e minha família, isto é tão desrespeitoso e contra meu caráter e minha moral", escreveu. Momentos depois, o rapper decidiu apagar a publicação do perfil oficial dele no Instagram

Justin Bieber saiu em defesa do ídolo e amigo. "Ninguém pode te tocar, você é o melhor de todos os tempos", escreveu o canadense em uma publicação de Chris Brown. Os fãs de Bieber do mundo inteiro ficaram tão revoltados com a atitude do cantor que criaram a hashtag # JustinBieberIsOverParty.

Pro povo que tá falando. Eu estou com o Justin há dez anos, e nas outras vezes nós sabíamos o outro lado da versão.

Dessa vez não tem defesa, e é a primeira vez que fico decepcionada. Sou feminista, então podem continuar a ataca-lo ele fez por merecer

#JustinBieberisOverParty — Tícia (@alves_cia) January 23, 2019

cade as gays que adoram massacrar mulheres??? a militância seletiva 😍 #JustinBieberisOverParty pic.twitter.com/qsrxb0qNS0 — alana想像 (@reallygiaw) January 23, 2019

o povo falando que as beliebers estão chorando, amores não concordamos e ele está sendo massacrado e com razão#JustinBieberIsOverParty pic.twitter.com/CBKwfQYlbG — riri (@biebermyblond) January 23, 2019

justin tem plena consciência que sua fã base é composta por mais mulheres do que homens e mesmo assim faz um comentário daquele no post de um agressor e possível estuprador, ai olha justin, eu te amo, te amo muito mas isso foi o cúmulo da merda #JustinBieberIsOverParty — thay 💍 (@baldwzzle) January 23, 2019

Anitta e Justin passaram pano para amigos filhas da puta Gaga e Justin fizeram parceria com o R. Kelly mas sabem quem foi o unico q nenhum ataque? pois é#JustinBieberIsOverParty #JustinIsOVERParty pic.twitter.com/a04O5U0vwo — arthur (@rxvenclxwn) January 23, 2019

Drake ficando com menores de idade, agora o Justin Bieber passando pano pra estuprador… The Weeknd e Shawn Mendes a missão de vocês e levar a música canadense nas costas a partir de agora#justinbieberisoverparty #JustinIsOVERParty pic.twitter.com/PWgSNUiJNe — Privacy Astro Melancholy (@Astroprivacy) January 23, 2019

o pessu achando q as beliba tão sofrendo mas na verdade nois tá dando a gasolina e o isqueiro pra vcs tacarem fogo no justin rs #JustinBieberIsOverParty pic.twitter.com/31KuvM6I2C — pistolana (@ollgespin0sa) January 23, 2019

É MEU FAV MAS NÃO TEM QUE PASSAR PANO NÃO, JUSTIN VIVE ERRANDO E NÃO APRENDE COM OS ERROS, TEM É QUE SE FODER MESMO!! E BELIBEBER QUE PASSAR PANO PRA ELE VOU DÁ UNF, PASSE PANO AI NA SUA CASA, AQUI NÃO!!! #Justinisoverparty #JustinBieberisOverParty pic.twitter.com/2zmA4s1OWY — ؘ (@bxldwinz) January 23, 2019