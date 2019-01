Filmes na TV: Cosmópolis, O Cavaleiro Solitário e outros destaques desta quinta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quinta-feira (24).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "O Céu é de Verdade" às 14h e "O Cavaleiro Solitário", com Helena Bonham Carter e Johnny Depp, às 1h30. Na Band tem "Cosmópolis", com Robert Pattinson, às 22h30. E na Record tem "O Retorno da Múmia" também às 22h30.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "Como Nossos Pais" às 21h30. Na Warner tem "Elysium" às 22h30. Na Sony tem "Professor Peso Pesado" às 19h.

Na Fox tem "Os Seus, os Meus e o Nossos", às 13h. No FX tem "Minority Report – A Nova Lei", com Tom Cruise e Colin Farrell, às 13h30 e "Meu Passado me Condena 2" às 18h30.

No Megapix tem "Guerra é Guerra!", com Tom Hardy e Chris Pine, às 17h, "Hotel Transilvânia" às 20h50 e "Thor" às 22h30. No Cinemax tem "O Garoto de Ouro" às 14h e "Guerreiro", com Tom Hardy, às 19h20.