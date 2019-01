Estreias da Netflix: Filmes e séries que entram para o catálogo esta semana

Uma nova temporada de novidades da Netflix foi aberta e diversos filmes e séries entraram ou entrarão para o catálogo esta semana. Confira todas as estreias:

23 de janeiro

Just Love

O Segredo do Comissário

24 de janeiro

Conversando com um serial killer: Ted Bundy (documentário)

25 de janeiro

Club de Cuervos (Temporada 4)

Em breve

Em breve: Fevereiro

Black Earth Rising (Temporada 1)

Exame de Consciência (documentário)

Polar

Unbreakable Kimmy Schmidt (Temporada 4)

Kingdom (Temporada 1)

26 de janeiro

Goyo: O Menino General

Whitney

27 de janeiro

Story of Us Com Morgan Freeman