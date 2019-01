Adeus ao ‘aspira 06’: atores se despedem de Caio Junqueira

View this post on Instagram

Irmão de alma… não é necessário comentar o excelente ator que é meu irmão Caio Junqueira. Apesar do momento delicado pra seus familiares, vou me permitir comentar sobre o ser humano incrível que tive o privilégio de conhecer , conviver e viver momentos que vou guardar na memória e no coração por toda minha vida. Um homem de valor como poucos, generoso, um amigo verdadeiro, Leal e honesto com uma alegria e um sorriso contagiante, intenso, de personalidade forte. Uma pessoa que não aceitava de maneira nenhuma a injustiça e a maldade, um protetor dos seus. Um coração tão gigante que não cabia em si mesmo, uma alegria e uma vontade de viver tão linda quanto de uma criança. Um anjo de Luz intensa!! Me acolheu, me protegeu, me aconselhou muito, me tornou seu irmão! Choramos juntos, demos longas gargalhadas de doer a barriga… minha mensagem é : irmão sei que Deus te colocou no meu caminho por que sem você não seria possível, semelhante atrai semelhante. Você será lembrado e eternizado em nossos corações não só por seus trabalhos mas sim pelo ser humano maravilhoso que você foi. Seu legado é de luz e alegria!! Que Deus conforte os corações de seus familiares e te receba nos braços da eternidade. Um dia nos encontraremos e ainda vamos rir juntos dessa louca e divina comédia que é a vida. Você deixou saudade… te amo irmão!! Descanse em paz e que Deus ilumine sua alma!! Sua passagem foi uma das mais belas irmão!! Vou continuar na luta por aqui, até o nosso próximo encontro🙏🏾#saudade #irmao #irmaos #irmaodealma #rip #serdeluz #amigosdeverdade #amigos #amigo #ocara #ripcaiojunqueira