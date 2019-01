São Paulo, 465 anos: cidade conta com diversas opções para comemorar aniversário

Basta uma rápida busca nas agendas dos centros culturais, casas de espetáculos, espaços públicos, restaurantes e clubes para achar uma gama de opções com entrada gratuita em comemoração aos 465 anos de São Paulo. Indicamos aqui algumas dicas que passeiam pela arte interativa, o teatro, uma opereta circense, a baixa gastronomia e uma apresentação de esporte radical.

Exposição e teatro, no CCBB

O programa CCBB Educativo convida o público a interagir artisticamente com um mural cheio de referências arquitetônicas dos principais edifícios paulistanos, no programa “Lugar de Criação: SP das Cores”, e a assistir ao espetáculo “Navegar é Preciso”, que ilustra o desembarque da frota de Cabral nas terras brasileiras e o início da história da vila de São Paulo.

Rua Álvares Penteado, 112 – Centro. Lugar de Criação: SP das Cores. (10h às 12h e 14h às 16h); Navegar é Preciso (17h)

Circo, no Sesc Pinheiros

Na programação do Sesc Pinheiros, está a apresentação da companhia franco-brasileira de circo L’Inopinée, com o espetáculo de clown lírico “Rigoletto: Pocket Opera Clownesca”. A dupla de palhaços Flamboia Bundalinda e Gambito Pernafina interpretam esta versão da obra-prima de Verdi.

Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. Praça. 16h

Paraquedismo, na avenida Paulista

Na primeira hora do aniversário da capital, o céu da avenida Paulista será iluminado de um jeito diferente. É que os atletas de wingsuit (macacão com asas usado por paraquedistas para voos de alta performance) Flávio Jordão, Lucas de Zorzi e Rick Fragnani saltarão de um helicóptero e sobrevoarão por cerca de um minuto toda a extensão da avenida com asas luminosas. Os três são recordistas da modalidade.

Av. Paulista. 1h da madrugada

Festival do Pastel, no Memorial da América Latina

O Memorial da América Latina recebe a 4ª edição do Festival do Pastel. O evento acontece durante os três dias do feriado prolongado, 25, 26 e 27. Um dos quitutes mais queridos da cidade, o pastel surgirá nas mais variadas opções de tamanhos e sabores, acompanhado de caldo de cana, é claro, refrigerantes e cervejas artesanais.

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. 11h às 21h

Shows pelos bairros

No Centro Cultural da Juventude, na zona norte, Dead Fish se une a Deb Babilônia, da banda indie Deb and The Mentals, num show às 18h. O Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes, na zona leste, recebe espetáculos infantís; a partir das 18h, rola show do Sampa Crew. E o Clube do Balanço, às 15h, anima a Casa de Cultura do Butantã, na zona oeste. Dessa vez, Janayna Pereira vai cantar junto com o grupo.