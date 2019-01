Alec Baldwin é obrigado a fazer curso de controle de raiva após briga em estacionamento

O ator Alec Baldwin concordou, nesta quarta-feira, 23, em participar de um curso de controle de raiva após se declarar culpado de acusações de assédio por um caso ocorrido em novembro do ano passado. Ele foi acusado de, na ocasião, socar uma pessoa devido a uma disputa por vaga de estacionamento.

Atualmente, o ator de 60 anos é conhecido por sua imitação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no programa da NBC Saturday Night Live.

Baldwin se declarou culpado de assédio de segundo grau e foi ordenado a pagar uma multa de US$ 120 (R$ 454) e a retornar ao tribunal de Manhattan em 27 de março para mostrar que concluiu o curso de controle de raiva.

Os promotores do caso ofereceram o acordo depois da análise do vídeo do incidente, registros médicos e depoimentos da vítima e testemunhas do caso.

A polícia disse que Baldwin foi detido no dia 2 de novembro e acusado de agressão e assédio. Ele foi liberado no mesmo dia, sendo filmado por uma série de equipes de televisão. Na ocasião, o ator negou ter agredido qualquer pessoa.