Produtora do BTS, Big Hit apresenta o grupo TXT completo em foto impressionante

A Big Hit Entertainment, mesma produtora do BTS, divulgou nesta quarta-feira a primeira foto com todos os integrantes juntos do novo grupo TXT (TOMORROW X TOGETHER.

Fazem parte da boy band de K-pop os jovens Yeonjun , Soobin , Hueningkai , Taehyun e Beomgyu. Confira a imagem:

A empresa sul-coreana também liberou um vídeo de apresentação. Foi publicado no canal oficial do YouTube. Confira o novo material:

Além da atual página @TXT_bighit, foi criado um novo perfil para os integrantes (@TXT_members). Escreveram primeiro: “Olá! Este é o Twitter oficial da TXT. ”

안녕하세요! 투모로우바이투게더 공식 트위터입니다⭐️ ☺️ — TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) January 23, 2019

Os jovens também fizeram uma pequena apresentação e compartilharam fotos exclusivas. O assunto é um dos mais comentados do Twitter no mundo e entrou para o trends topics (TTs) da rede social.

