Não tá fácil pra ninguém! Príncipe William aparece com o sapato furado em Davos

Não se pode dizer que os príncipes William e Harry sejam esbanjadores ou extremamente ligados à aparência. Nesta quarta-feira (23), durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, William comandou um painel com o naturalista David Attenborough – e foi com um sapato com a sola furada. Gente como a gente, não é mesmo?

No perfil do Kensigton Palace no Instagram, que mostra o dia a dia dos herdeiros da família real britânica, foi postado um trechinho da entrevista em que é possível ver um furo – ou um remendinho que seja – na sola direita de William.

Veja abaixo:



No ano passado, Harry, irmão caçula de William, foi flagrado em duas ocasiões com um sapato furado: primeiro no casamento de um amigo em agosto. Depois, em outubro, fez uma visita oficial à Austrália com o mesmo sapato velho na bagagem.