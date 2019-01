Morre ator Caio Junqueira, aos 42 anos

O ator Caio Junqueira morreu nesta quarta-feira (23), aos 42 anos. O quadro dele havia apresentado melhoras no início desta semana. Contudo, o falecimento foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro.

Os médicos até chegaram a agendar uma cirurgia para reparar uma fratura que ele apresentava na mão. Ele estava internado desde quarta-feira passada (16) no Hospital Miguel Couto, após sofrer um acidente de carro no Aterro do Flamengo, zona sul do Rio. O carro que dirigia capotou, e ele acabou preso nas ferragens até ser socorrido. O ator estava sozinho no carro.

Junqueira ficou conhecido por seu personagem no filme "Tropa de Elite", o policial Neto, e na série "O Mecanismo", da Netflix. Ele fez diversos trabalhos ao lado do ator Wagner Moura e do diretor José Padilha.

O ator também esteve em novelas da TV Globo, como "O Clone", e da Record, como "A Escrava Isaura", "José do Egito" e "Milagres de Jesus".