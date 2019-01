MIS receberá mostra sobre universo criativo de Björk

Depois de passar por Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, México e Rússia, a exposição “Björk Digital” chega ao Brasil ainda no primeiro semestre – mais especificamente, no Museu da Imagem e do Som (MIS-SP).

Leia mais:

Yalitza Aparicio: a professora de origem indígena que, aos 25 anos, foi indicada ao Oscar

Netflix lança função que permite compartilhar filmes no Instagram Stories

A mostra tem curadoria do Manchester International Festival e é dividida em seis partes que mesclam instalação e muita tecnologia, abusando de realidade virtual e elementos imersivos com o objetivo de colocar o visitante dentro do camaleônico universo criativo da cantora islandesa.

A exposição entra em cartaz em junho, mas a data ainda não foi divulgada. Também não foi anunciado se a artista virá em algum momento da mostra, como ocorreu em outros países.