Meghan Markle e Harry já têm planos para novo bebê graças a embrião congelado; saiba detalhes

Segundo a revista Daily Star, Meghan Markle, que deve parir entre abril e maio o primeiro bebê com o príncipe Harry, planeja ter mais um um filhinho.

A Duquesa de Sussex, que abandonou sua carreira em Hollywood para assumir os compromissos como integrante da família real britânica, teria passado por fertilização in vitro e congelado mais um embrião para uma gravidez futura.

De acordo com a publicação, a família real britânica se preocuparia em afastar a possibilidade de uma gravidez de risco. Por esse motivo, Kate Middleton, casada com o príncipe William, o segundo na linha de sucessão ao trono, não teria mais planos de gravidez e pararia no trio George, Charlotte e Louis. A duquesa de Cambridge acaba de completar 37 anos e até mesmo a gravidez do caçula, nascido em abril de 2018, foi considerada de risco.

Meghan, que completa 38 em agosto, também se enquadra nisso. O segundo bebê com Harry seria encomendado já em 2020, com o embrião