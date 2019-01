Filmes na TV: O Noivo da Minha Melhor Amiga e outros destaques desta quarta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quarta-feira (23).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "O Noivo da Minha Melhor Amiga", com Kate Hudson e Ginnifer Goodwin, às 14h20, "Malasartes e o Duelo Com a Morte", com Jesuíta Barbosa, às 23h e "Final de Semana em Família" às 2h.

Na Band tem "A Vida Íntima de Pippa Lee", com Robin Wright, às 22h30. E na Record tem "Velozes e Furiosos – Desafio em Tóquio" às 22h30.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Megapix vão para "Caçada ao Presidente" às 20h e "Mama" às 23h30. No TNT tem "Harry Potter e a Ordem da Fênix" às 16h50 e "Annabelle" às 21h45. No Cinemax tem "As Aventuras de Paddington" às 14h e "A Lenda de Tarzan" às 22h.

Na Fox tem "Legalmente Loira" às 13h e "O Diabo Veste Prada" às 22h45. No FX tem "O Dia Depois de Amanhã" às 18h, "Pompeia" às 20h10 e "O Hobbit: A Desolação de Smaug" às 22h. Na Warner tem "Capitão América: O Soldado Invernal" às 22h30.