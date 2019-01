Ao som de Molejo, Penn Badgley anuncia segunda temporada de 'Você'; assista

A Netflix confirmou nesta segunda-feira (21) a segunda cilada. Quer dizer, a segunda temporada de "Você" ("You", no original em inglês). A série é uma produções mais recentes no catálogo, mas que já garantiu seu segundo ano.

Para fazer o anúncio, o ator Penn Badgley se dirigiu exclusivamente ao público brasileiro. "Oi, Brasil! Aprendi uma expressão que define exatamente o que é 'Você'. Não era amor, era cilada", brinca. E tudo isso ao som da música "Cilada", do grupo de samba Molejo.

Na série, Joe Goldberg (Badgley) é um perseguidor – ou stalker, na linguagem da internet – que começa a seguir os passos de Guinevere Beck (Elizabeth Lail), ficando cada vez mais obsessivo pela garota.

Assista ao vídeo com Penn Badgley: