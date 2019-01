Oscar 2019: A reação maravilhosa de Yalitza Aparicio, de Roma, à indicação a melhor atriz

Das salas de aula de uma escola infantil no México ao Teatro Dolby, a atriz Yalitza Aparicio, 25 anos, já vive um 2019. Depois que "Roma", sua estreia no cinema, estreou, sua vida mudou completamente.

E culminou, nesta terça-feira (22), com uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Sim! Ela nunca estudou dramaturgia na vida e está entre as grandes estrelas do cinema!

E sua reação foi maravilhosa:

Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan temprano, (claro, a la hora de aquí) no esperaba está noticia, gracias Ale A. García y @marielmmayorga por despertarme 😊 pic.twitter.com/PdziTnDKxh — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) January 22, 2019

Entre choro e risos, ela comemorou, aos gritos. No total, o filme de Alfonso Cuarón, rodado no México, levou dez indicações. "Extremamente feliz. Quando acordei hoje tão cedo (claro, na hora local) não esperava esta notícia", escreveu.

Em seu Instagram, ela celebrou as indicações e posou, orgulhosa, com uma camiseta com os dizeres MEXICANA.