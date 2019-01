Oscar 2019: Saiba onde assistir online ao anúncio dos indicados nesta terça, 22 de janeiro

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia na manhã desta terça-feira (22), os indicados ao prêmio Oscar em 2019. Apresentada pelos atores Kumail Nanjiani e Tracee Ellis Ross, a transmissão será realizada direto do Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles.

Pelo horário de Brasília, a lista de indicados da 91ª edição do prêmio começa a ser anunciada a partir das 11h20. São mais de 20 categorias.

Para quem estiver longe da televisão, é possível assistir ao anúncio no canal do YouTube ou na página da Academia no Facebook.

Ambos vão transmitir lives. Os links diretos estão aqui:

Facebook

YouTube

Tem receio de se esquecer e perder o anúncio? As duas opções permitem programar lembretes!

A cerimônia do Oscar será exibida no próximo dia 24 de fevereiro.