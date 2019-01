PUBG: novo patch com alterações no mapa Vikendi chega aos servidores hoje

A Tecent Games desenvolvedora do jogo PlayerUnkown's Battlegrounds (PUBG) está lançando nesta terça-feira (22) um novo patch com atualizações para o mapa Vikendi. O update está disponível para Xbox One e PS4 hoje.

O mapa Vikendi que estava em fase Beta de teste foi retirado do PC e volta em definitivo na próxima semana à Steam. Não foi confirmado quando essas atualizações estarão disponíveis para celulares.

O Patch batizado de “Awesome Patch” (Pacote Incrível) virá com novos mapas, novas armas, veículos e mais. Uma das principais mudanças é a presença de motos de neve para os jogadores se moverem com mais liberdade pelos mapas.

Outra grande mudança é o que um desenvolvedor do game chamou de “Moonlight Mode” (Modo Luz do luar) através de uma conta no fórum Reddit. Este modo promete ser diferente do “Dark Mode”, já disponível nos servers.

I'm so incredibly proud of the work the @PUBG team have done on Vikendi! It's truly gorgeous, and in my opinion, it's our best-looking map to date!

You can check it out right now on the PC Live Servers!https://t.co/fdEZLQysEK pic.twitter.com/EPK6kKOypI

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) December 19, 2018