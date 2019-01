Mãe de Melody diz que nunca concordou com imagem sensual e que vai pedir a separação

Nesta terça-feira (23), o jornal Extra publicou uma entrevista com Gloria Severino, mãe da cantora mirim Melody. Gloria, que raramente aparece, resolveu falar sobre a polêmica sobre sexualização que envolve a imagem da filha, de apenas 11 anos. Até então, apenas o pai da garota, Thiago Abreu, o Belinho, respondia às críticas.

Glória e Thiago são casados há 16 anos e têm outra filha, Bella Angel, 14, que também atua como cantora. A mãe afirma que sempre discordou da maneira com que as filhas começaram a aparecer nos últimos anos.

"Nunca fui a favor. Sempre fui contra. Reclamava quando elas usavam roupas curtas, mas elas batiam o pé e o pai também. Nunca consegui ser presente nessa questão da carreira das duas porque estava trabalhando. De repente, comecei a ver minhas filhas com muita exposição e erotização. Reclamava muito. O problema é que ele (Belinho) nunca me escutou", disse ao jornal.

Ela afirma que vai se separar do pai das meninas e pretende ficar com a guarda e a supervisão da carreira tanto de Melody quanto de Bella. Ela disse que sua oposição foi uma questão complicada e que as filhas ficaram contra ela. "Elas dizem que se a carreira delas acabar, a culpa é minha. Minhas filhas não estão emocionalmente bem. Sempre me senti chantageada", contou.

O caso

Desde o ano passado, o figurino de Melody, desperta comoção nas redes sociais. Apesar da idade – completa 12 anos em abril – ela costumava usar roupas curtas, justas e decotadas, além de salto alto, maquiagem e um piercing (que, esclareceu depois, é de pressão).

O caso atingiu repercussão internacional quando youtubers gringas começaram a esmiuçar, em choque, as redes sociais da menina.

Na semana passada, Felipe Neto, que costumava comentar os vídeos de Melody, anunciou que não mais falaria sobre ela por conta da grande erotização sobre a menina. No dia seguinte, chegou a um acordo com Belinho e as meninas passaram a ser acompanhadas pela educadora Sabrina Bittencourt. O intuito era limpar as redes das duas. As contas no Instagram de ambas saíram do ar, assim como o último videoclipe.

"Estou levando a culpa (pela sensualização das meninas) e não fui eu que fiz nada disso. Quero direcionar minhas filhas, coisa que ele nunca me deixou fazer. Elas precisam ter uma estrutura maior, a mãe do lado. Eu apoio minha filha cantar, mas não essa sensualização. Vamos trabalhar dentro da lei", afirmou.