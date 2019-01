Filmes na TV: La La Land, 2 Filhos de Francisco e outros destaques desta terça

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta terça-feira (22).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe a cinebiografia "2 Filhos de Francisco" às 14h, "Comando para Matar", com Arnold Schwarzenegger, às 1h15 e "Agora e Para Sempre", com Dakota Fanning, às 2h30.

Na Band tem "Último Samurai" às 22h30. Na Record tem "O Caçador e a Rainha do Gelo" também às 22h30. E no SBT tem "Arrebentando em Nova York", com Jackie Chan, às 23h15.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Megapix ficam por conta de "As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa" ao meio-dia e "La La Land: Cantando Estações" às 22h30. No Cinemax tem "O Golpe", com Morgan Freeman e Owen Wilson, às 18h30. No TNT tem "Caçador de Recompensas", com Gerard Butler e Jennifer Aniston, às 14h30.

Na Fox tem "Lagoa Azul" às 15h, "A Múmia" às 17h45 e "O Retorno da Múmia" às 22h45. No FX tem "X-Men 2" às 16h, "Meu Passado me Condena" às 18h e "Sr. e Srª. Smith" às 20h. Na Universal tem "O Show de Truman – O Show da Vida" às 14h.