Fábio Assunção faz acordo e música com seu nome vai ajudar dependentes químicos; entenda

Fábio Assunção virou meme desde que confusões em que se envolveu quando estava alterado foram publicadas na internet. O viral rendeu até uma música intitulada com o nome do ator, escrita por Gabriel Bartz e gravada pela banda baiana La Fúria, que diz, entre outras coisas "Hoje eu vou beber, vou ficar loucão. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção" e o 'homenageado' resolveu aproveitar a ocasião para falar sobre a dependência química – e ajudar pessoas que sofrem como ele.

Em comunicado em vídeo publicado na tarde desta terça-feira (22) em sua conta no Instagram, Assunção explicou que fez um acordo com os autores da música para reverter a arrecadação da música para o tratamento de adictos. Ele também deixou claro que, embora não censure a criatividade dos autores, não incentiva brincadeiras. "Eu não endosso, de maneira nenhuma, essa glamurização ou zueira com a nossa dor. Minha preocupação é com quem sente na pele a dor de ser quem é. Com as suas famílias", afirmou ele.

"Mas entre não censurar e deixar de conscientizar, existe um abismo que não me conforta", afirmou o ator. "Quinze porcento das pessoas do mundo tem problemas de adicção. É muita gente sofrendo por não conseguir controlar suas compulsões e eu acho importante lembrar a todos que isso não tá escrito na certidão de nascimento. Todo mundo começa do mesmo jeito. Achando que tudo bem. E pode não terminar tudo bem", explicou.

Em acordo com Bartz, Assunção, por meio de sua assessoria de comunicação e jurídica, conseguiu que os valores arrecadados com a música sejam doados na sua totalidade para insituições que trabalham com dependentes químicos. Os contemplados ainda não foram decididos e serão anunciados em breve, disse o ator.

"Nós não somos super heróis. Cuide de você, cuide de quem você ama, cuide dos seus amigos nas festas. Seja responsável. Olhe pro outro e pra você, e se estiverem passando dos limites, ativem o modo! Lembrem que o Fabão aqui respeita a zueira, ama a brincadeira, mas quer vocês bem e vivos! Fortes, felizes e conscientes de seus atos e de suas vidas", completou.