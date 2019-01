Veja 4 exposições grátis ou com ingresso a R$ 20 para ver em São Paulo em janeiro

Quatro mostras abrem nesta terça-feira (22) explorando diferentes vertentes das artes visuais no cenário contemporâneo.

Com opções gratuitas ou com ingressos a R$ 20, é para aproveitar o finzinho das férias.

Veja abaixo:

‘Lá no alto’

Ao longo de 3 minutos, Regina Silveira coloca o visitante em uma jornada que vai das nuvens ao escuro espaço sideral, com planetas fictícios cada um com seu próprio som. “Up There” propõe uma reflexão sobre o tempo no espaço, e pode ser vista a partir de hoje no Farol Santander (r. João Brícola, 24, Centro; R$ 20).

Divulgação

‘Além do Infinito’

Há uma dimensão onírica na instalação que o francês Serge Salat abre também hoje no Farol Santander (r. João Brícola, 24, Centro; R$ 20). Coberta por espelhos, a sala é recheada de esculturas geométricas, que, refletidas infinitamente, provocam um nó na cabeça do visitante, criando novas possibilidades de existência.

Divulgação

‘Passado/Futuro/Presente’

Situado no Ibirapuera, o MAM segue comemorando seus 70 anos com esta seleção de 72 obras, escolhidas em parceria com o Phoenix Museum, que traçam um panorama da arte contemporânea brasileira a partir de seu acervo, com nomes como Carmela Gross (foto), Beatriz Milhazes e Tunga. A entrada custa R$ 7 (sáb. grátis).

Divulgação

‘A Revolução Bipolar’

Aos 31 anos, a ucraniana Pazza Pennello se vale da influência da pop-art e suas cores berrantes para falar sobre consumismo, feminismo e sexualidade na sociedade pós-soviética em que cresceu. A exposição individual abre hoje, às 19h, na nova sede da Galeria Houssein Jarouche (r. Estados Unidos, 2.109, Jardins; grátis).