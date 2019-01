Exposição internacional sobre Björk chega ao MIS neste semestre

Depois de passar por Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, México e Rússia, a exposição "Björk Digital" chega ao Brasil ainda no primeiro semestre. Mais especificamente, no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo.

A mostra tem curadoria do MIF (Manchester International Festival) e é dividida em seis partes que mesclam instalação e muita tecnologia.

A exposição entra em cartaz em junho, mas a data ainda não foi divulgada.

Abaixo, o pôster de "Björk Digital", com foto de Nick Knight e tipografia da dupla M/M Paris.