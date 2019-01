Vaias a Nego do Borel em ensaio do Bloco da Anitta reverberam em Madonna; entenda

A rejeição a Nego do Borel, muito vaiado durante ensaio do Bloco das Poderosas, comandado pela amiga Anitta no último domingo (20), sobrou para a cantora.

Depois que Anitta tentou apaziguar os ânimos da plateia, revoltada com a interação do funkeiro com Luisa Marilac no Instagram há algumas semanas, alguns brasileiros foram ao perfil de Madonna, que supostamente fará um feat com a carioca, e inundaram os comentários com pedidos de que a diva não colabore com a 'malandra'. Luisa, mulher trans, elogiou Nego e levou como resposta a seguinte frase: "Você é um homem gato também, parabéns. Deve estar cheio de gatas!".

Com a intervenção de Anitta, houve uma onda de indignação que pediu que a aproximação seja abreviada.

"Anitta apoia seus amigos transfóbicos", escreveu um perfil, em inglês. "Diga não a Anitta", disse outro. "Ela apoia a homofobia", completou.

Há manifestações contrárias também em português, mas alguns fãs de Anitta se reuniram para defendê-la. "Gente não é por nada não… Não existe justificativa pra transfobia, mas todo esse hate e opressão que estão fazendo com a Anitta é o mesmo que fazem com a gente, não sejamos opressores, nenhum ser humano merece todo esse ódio que estão mandando pra ela. Vamos refletir", afirmou.