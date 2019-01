Rock in Rio 2019: King Crimson é confirmado no festival e vem ao Brasil pela primeira vez

A organização do Rock in Rio anunciou mais uma atração para a edição deste ano do festival: a banda de rock progressivo King Crimson. No Brasil pela primeira vez, o grupo deve se apresentar no Palco Sunset no último dia, 6 de outubro, na mesma data em que Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso devem tocar no Palco Mundo.

A banda está em turnê de comemoração de 50 anos de seu álbum de estreia, "In The Court of the Crimosn King". King Crimson costuma ser um dos primeiros nomes quando o assunto é rock progressivo. Mas, ainda assim, é difícil catalogar o som da banda, que passeia entre o rock pesado, experimental, jazz e até mesmo a new wave.

Veja as atrações já confirmadas no Rock in Rio 2019:

27 de setembro — Palco Sunset: Seal

29 de setembro — Palco Sunset: Jessie J

4 de outubro — Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura; Palco Sunset: Slayer e Anthrax

5 de outubro — P!nk, Black Eyed Peas e Anitta; Palco Sunset: Charlie Puth

6 de outubro — Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso/ Palco Sunset: King Crimson