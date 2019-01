Retorno do Charlie Brown Jr. divide opiniões de fãs; entenda

Pôster do primeiro show do Charlie Brown Jr. desde 2013 / Reprodução

O anúncio de uma turnê de retorno do Charlie Brown Jr. pegou os fãs de surpresa. Com apenas uma apresentação confirmada nesta sexta-feira (25), aniversário de São Paulo, a notícia gerou reações mistas – enquanto parte dos fãs comemoraram a volta, outra parte acusou a ação de “oportunista”.

O grupo encerrou suas atividades em 2013, após a morte do vocalista Chorão por overdose. O baixista Champignon chegou a assumir os vocais da banda A Banca, sucessora espiritual do Charlie Brown Jr., mas que acabou no mesmo ano após o músico cometer suicídio.

Na formação para a nova turnê, estão confirmados Heitor Gomes no baixo, Marcão Britto na guitarra e Pinguim Ruas na bateria. Para os vocais, o show em São Paulo vai contar com Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Digão (Raimundos), Panda (La Raza), Supla e Di Ferrero (NXZero).

O guitarrista Thiago Castanho chegou a ser mencionado como participação em outros shows da turnê, mas que não estaria na primeira apresentação por estar doente. Ele se manifestou em seu Instagram: "O Charlie Brown Jr. não vai voltar, porque Charlie Brown Jr. sem Chorão não existe. Eu não estou doente, tô com muita saúde e não faço parte desse tributo.”

A resposta gerou revolta de parte dos fãs, que apoiaram o músico e criticaram a turnê usando o nome da banda. Com as críticas, o perfil do Instagram da banda trancou o recurso de comentários da publicação.

Veja reações publicadas no Twitter:

Fui ler a noticia sobre a volta do "Charlie Brown Jr." E eu simplesmente comecei a chorar — .•°◇☆🐬♧🦋♤《°•. (@isammorais155) January 21, 2019

Charlie Brown sem Chorão não é Charlie Brown, nojo do que as pessoas fazem por dinheiro https://t.co/YtMtTbixzk — Felipe Souza (@Bonefeyards) January 21, 2019

soube hoje que charlie brown jr. vai voltar e eu to animadíssimaaa pro que vai vir — maria eduarda (@dudamarchesi) January 21, 2019

Prefiro ficar com meus cds, dvds, eps e singles, do que ver uma tentativa falha de ressuscitar a banda.

O que o Chorão fez pela música brasileira ninguém faz de novo!

#013 !!!! — oliveira capetinha (@audazoliveira) January 21, 2019

Quem me dera ta la p realizar meu sonho d ir num show do Charlie Brown Jr. pic.twitter.com/iXvwj8jEHy — Laura Pariz (@ParizLaura) January 21, 2019

Essa volta do Charlie Brown Jr. sem o Chorão é mais caça-níquel que o retorno periódico do Los Hermanos. — RT no meu tweet fixado pfvr 💙 (@marcusyazbek) January 21, 2019