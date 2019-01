Holmes & Watson, com John C. Reilly e Will Ferrell, é um dos campeões de indicações - Divulgação

Framboesa de Ouro 2019: Confira quem foi indicado aos piores do ano no cinema Por Metro Jornal Holmes & Watson, com John C. Reilly e Will Ferrell, é um dos campeões de indicações - Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia na terça-feira (22) os indicados ao Oscar de 2019. Isso quer dizer que esta segunda-feira (21), é dia de Razzies, ou seja: quando conhecemos os nominados aos piores do cinema no último ano. "Robin Hood- A Origem" e "Holmes & Watson" estão entre os principais indicados. E se você estranhou ver Etan Cohen entre os indicados a pior diretor, saiba que não se trata do irmão de Joel Coen, dupla que sempre figura na lista do Oscar (os irmãos ganharam pelo roteiro de "Fargo", em 1996, e melhor filme, roteiro adaptado e direção por Onde os Fracos Não Têm Vez, em 2007). Trata-se do roteirista e diretor israelense, de nome quase idêntico, responsável por "Holmes & Watson". Os "vencedores" serão conhecidos no dia 23 de fevereiro, um dia antes do Oscar. Confira abaixo os indicados de 2019: PIOR FILME Gotti

Crimes em Happytime

Holmes & Watson

Robin Hood – A Origem

A Maldição da Casa Winchester PIOR ATRIZ Jennifer Garner, Peppermint

Amber Heard, London Fields

Melissa McCarthy, Crimes em Happytime e Alma da Festa

Helen Mirren, A Maldição da Casa Winchester

Amanda Seyfried, The Clapper PIOR ATOR Johnny Depp (voz) – Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

Will Ferrell, Holmes & Watson

John Travolta, Gotti

Donald J. Trump (como ele mesmo), Death of a Nation e Fahrenheit 11/9

Bruce Willis, Desejo de Matar PIOR ATOR COADJUVANTE Jamie Foxx, Robin Hood – A Origem

Ludacris (voz), Show Dogs

Joel McHale, Crimes em Happytime

John C. Reilly, Holmes & Watson

Justice Smith, Jurassic World: Fallen Kingdom PIOR ATRIZ COADJUVANTE Kellyanne Conway (como ela mesma), Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden, 50 Tons de Liberdade

Kelly Preston, Gotti

Jaz Sinclair, Slender Man: Pesadelo Sem Rosto

Melania Trump (como ela mesma), Fahrenheit 11/9 PIOR COMBINAÇÃO NA TELA Qualquer combinação de bonecos ou atores (especialmente nas cenas de sexo) em Crimes em Happytime

O rápido declínio da carreira de Johnny Depp em Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

Will Ferrell e John C. Reilly estragando personagens queridos da literatura em Holmes & Watson

Kelly Preston e John Travolta com críticas no nível de Battlefield Earth em Gotti

Donald J. Trump e sua inesgotável mesquinharia em Death of a Nation e Fahrenheit 11/9 PIOR REMAKE, SEQUÊNCIA OU CÓPIA Death of a Nation (remake de Hillary’s America)

Desejo de Matar

Holmes & Watson

The Meg (cópia de Tubarão)

Robin Hood – A Origem PIOR DIRETOR Etan Cohen, Holmes & Watson

Kevin Connolly, Gotti

James Foley, 50 Tons de Liberdade

Brian Henson, Crimes em Happytime

The Spierig Brothers (Michael e Peter), A Maldição da Casa de Winchester PIOR ROTEIRO Death of a Nation

50 Tons de Liberdade

Gotti

Crimes em Happytime

