Há 30 anos, Marisa Monte lançava 'MM'; relembre trajetória da cantora

Com as luzes desligadas, uma voz aguda surge cantando “Comida”, dos Titãs. Quando o palco se ilumina, surge uma jovem de 22 anos, cabelos encaracolados e batom vermelho interpretando intensamente a canção. O vídeo registra a estreia de Marisa Monte na música.

Lançado em 18 de janeiro de 1989 em CD e em VHS, “MM”, o primeiro álbum da cantora acaba de completar 30 anos. Das 12 faixas, 11 foram gravadas ao vivo durante um show no Rio da turnê “Veludo Azul”, em 1988. Só a faixa “Speak Low” foi feita em estúdio.

O disco de estreia já revelava uma cantora talentosa, com um passado de formação no canto lírico, mas rebelde demais para a ópera. Esse traço fica evidente quando ela grita “legalize marijuana” no meio da canção “Chocolate”, de Tim Maia. “A garota não tinha apenas uma bela voz, cantava muito bonito, com estilo”, diz Nelson Motta, que produziu o álbum e ajudou-a a sair da Itália e voltar ao Brasil para cantar em teatros pequenos, onde conquistou críticas como “Nasce uma Estrela”, publicada pelo Jornal do Brasil em 1988.



“MM” apresenta apenas versões de músicas. Hoje uma das compositoras mais profícuas do país, Marisa só começaria a gravar músicas de sua autoria no disco seguinte, “Mais” (1991). O repertório do álbum, porém, parece ter sido criado para ela – a versão jazzística de “Negro Gato” dela faz com que se esqueça o original de Roberto Carlos rapidamente.

Hoje aos 51 anos, Marisa Monte mantém o talento vocal e, acima de tudo, o “estilo” elogiado por Motta. Foi esse toque que a permitiu formar boas parcerias e alcançar a posição de diva serena e um tanto inacessível que obteve nesses 30 anos de carreira. Com reverência ao passado (Novos Baianos e Paulinho da Viola), mas atenta ao novo (Silva e Carminho), Marisa se tornou ícone da música nacional. Sorte nossa.

Relembre discografia: