Sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, se separa após 8 anos de casamento

Jorge, da dupla Jorge & Mateus, e a empresária Ina Freitas não estão mais juntos. Segundo o jornal Extra, o casal decidiu se divorciar no final do ano passado após enfrentar um período de crise.

Juntos há 12 anos, eles oficializaram a união em maio de 2011, em Goiás, em uma cerimônia luxuosa repleta de famosos. Os dois são pais de Davi, de 2 anos.

Nas redes sociais, o ex-casal ainda não comentou o assunto e mantém as fotos juntos. A última postagem de Ina com o cantor foi feita no final de agosto, no aniversário dela. Já o cantor, que é menos assíduo no Instagram, publicou uma foto com a companheira em maio, no aniversário de 7 de casamento.

Ainda de acordo com a publicação, a crise se estende ao campo profissional. "Embora a dupla negue publicamente, Jorge enfrenta também uma crise na relação com seu companheiro de palco, Mateus. Eles praticamente não se falam mais", diz o jornal.