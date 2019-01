Ganhador do oscar, ator Matthew McConaughey revela que tem grande paixão pelo grupo BTS

O grupo sul-coreano BTS não faz apenas sucesso entre os adolescentes. A boy band de k-pop já conquistou o coração de vários atores de Hollywood.

Um deles é Matthew McConaughey, ganhador do Oscar em 2014, conforme revelou o site americano Entertainment Tonight.

Reprodução

McConaughey (49 anos) revelou no programa "The Ellen DeGeneres Show” sobre o grande amor de seu filho mais velho pelo grupo musical.

REUTERS

"Levi queria ir ver o BTS no seu aniversário, sua banda favorita", disse. O pai de família disse que atendeu o desejo do filho e que também participou do show.

Os jovens Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook contagiaram toda a família (Inclusive Matthew). “Não conseguimos ficar parados”, disse.

