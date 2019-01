Com fim do 'Vídeo Show', Globo testa mudanças em programação; entenda

Após 35 anos no ar, o "Vídeo Show" deixou a grade da TV Globo no último dia 11. Depois de uma semana exibindo as novelas do "Vale a Pena Ver de Novo" por mais tempo, as novidades na emissora começam a aparecer a partir desta segunda-feira (21).

Substituindo diretamente o programa de bastidores, estreia o "Álbum da Grande Família", um especial que compila os melhores momentos das 14 temporadas da série de Dona Nenê (Marieta Severo) e Seu Lineu (Marco Nanini).

Contudo, a expectativa é que a reformulação seja mais profunda. Segundo o jornalista Faa Mariano, do TV Fama, a "dança das cadeiras" será maior a partir da segunda quinzena de abril.

Após o "Bom Dia Brasil", as manhãs da Globo devem ser comandadas por Ana Maria Braga, com o "Mais Você" e Fernanda Gentil. A estrela do jornalismo esportivo da emissora carioca já foi transferida para o entretenimento e deve estrear um programa próprio na primeira parte do dia. Ainda não se sabe o nome da atração, mas, de acordo com o site Notícias da TV, do jornalista Daniel Castro, deve ter entre 2h e 3h de duração.

Ainda segundo Castro, o "Bem Estar" deve virar um quadro dentro de outro programa da emissora. Não, não é dessa vez que a TV Globinho estará de volta.

Fátima Bernardes deve deixar as manhãs para ocupar a parte da tarde da Globo, segundo Mariano. Assim que acabar o especial "Álbum da Grande Família", a apresentadora leva seu "Encontro" para o 'buraco' deixado pelo "Vídeo Show", logo após o "Jornal Hoje". "Globo Esporte" e o telejornal local seguem no mesmo horário.

Mesmo assim, a marca "Vídeo Show" não deve sumir por completo. Segundo a jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a ideia é seguir produzindo materiais de bastidores, só que voltado para a internet. Alguns conteúdos podem aparecer na TV, mas dentro dos programas de entretenimento da casa.