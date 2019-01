Filmes na TV: Intocáveis, Maze Runner 2 e outros destaques desta segunda

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta segunda-feira (21).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe a comédia francesa "Intocáveis" às 14h, "Maze Runner: Prova de Fogo" às 22h45 e "Um Homem, Várias Mulheres" às 2h15.

Filmes na TV fechada

Em homenagem ao dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, o Canal Brasil exibe "São Sebastião do Rio de Janeiro – A Formação de uma Cidade" às 18h. Na Fox tem "As Tartarugas Ninja – Fora das Sombras" às 18h e "Wolverine – Imortal" às 22h45.

Na Sony tem o drama de superação "Soul Surfer – Coragem de Viver" às 19h. Na Warner tem "Esposa de Mentirinha" às 22h30. Na Universal tem "De Repente 30" às 13h20.

No Megapix o destaque vai para "Os Simpsons – O Filme" às 19h. No TNT tem "Os Incríveis" às 12h30, "A Lenda do Tesouro Perdido", com Nicolas Cage, às 14h40 e "O Bom Dinossauro" às 17h. No Cinemax tem "Anjos e Demônios" às 15h20.