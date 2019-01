Guitarrista critica volta do Charlie Brown Jr: 'Não existe sem Chorão'

O anúncio da volta da banda Charlie Brown Jr. por parte de Alexandre Abrão, filho do cantor Chorão, tem dividido opiniões. O ex-guitarrista da banda, Thiago Castanho, se posicionou contrário à ideia: "Charlie Brown Jr. sem Chorão não existe".

Em stories publicados em seu Instagram no sábado, 19, o filho de Chorão comentou: "Não é homenagem. O Charlie Brown Jr. vai voltar à ativa em 2019. A gente vai fazer uma turnê grande, f*** pesada. Vai ser do c***", afirmou.

De acordo com ele, o guitarrista Marcão (formação original), o baixista Heitor Gomes e o baterista Pinguim (membros da banda a partir de 2005) fazem parte do projeto, que contará com outros artistas convidados, como Dinho Ouro Preto, Di Ferrero, Supla e Digão, do Raimundos.