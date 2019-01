Bird Box Challenge: especialistas capturaram crocodilos com os olhos vendados; veja as fotos pertubadoras

Os americanos estão levando muita a serio o Bird Box challange. Um grupo de pessoas levou o desafio a outro patamar tentando capturar crocodilos com os olhos cobertos. As fotos são no mínimo, perturbadoras.

Inspirado no filme da Netflix, o desafio consiste em realizar diversas tarefas do dia a dia como são reproduzidas nas telas do filme. Um grupo de pessoas que convivem com crocodilos decidiu capturar o animais de olhos vendados.

Para qualquer pessoas normal chegar perto de um desses já desperta milhares de medos diferentes. Especialistas indicam que a chave para captura os crocodilos é ser o mais gentil possível para que eles pensem que o contato está sendo feito por outro animal.