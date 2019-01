Livros infantis ajudam pais a explicar igualdade de gênero, sexualidade e racismo às crianças

Muitas vezes nos enrolamos para responder às crianças aquelas perguntas cabeludas, como “de onde eu nasci?” e “o que é política?”, ou explicar assuntos importantes como igualdade de gênero, racismo e até mesmo porque elas têm amiguinhos com duas mães, dois pais ou que dizem que nasceram do coração e não da barriga.

Calma, não há motivos para se desesperar. “Os pais costumam ir muito além do que o filho perguntou. Não sabem muito bem como responder à questão e aí acabam fantasiando ou se esquecendo que ele é novo para certos tipos de explicação”, diz Cynthia Wood, psicóloga da clínica Crescendo e Acontecendo, em São Paulo.

Se você também não encontra a melhor forma de falar sobre esse assuntos com seu filho, saiba que há sempre um livro esperando por ele. “As publicações infantis são pensadas para determinada faixa etária. Ou seja, elas passam o ensinamento para a criança, sem deixar de respeitar a idade dela”, esclarece Cynthia. Mas atenção: leia sempre o livro antes e, caso você não goste, pense se é pela abordagem — aí o melhor a fazer é escolher outro – ou pelo tema. No caso da segunda opção, lembre-se de que você pode acabar criando um tabu dentro de casa, o que poderá refletir em traumas ou até mesmo preconceitos por parte do seu filho, alerta a psicóloga.

Confira nossa lista de títulos que tratam sobre assuntos importantes – e bastante atuais – de um jeito gostoso e humanitário. Não vai faltar leitura para as férias!