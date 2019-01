Filmes na TV: Depois da Terra, Distrito 9 e outros destaques deste domingo

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição neste domingo (20).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Depois da Terra" às 15h, "Caçada ao Presidente" às 23h50 e a animação brasileira "Uma História de Amor e Fúria" às 3h. Na Band tem "Inimigos de Sangue" às 22h10.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "Era Uma Vez…", com Thiago Martins, às 19h30. Na Fox tem "Rio 2" às 19h15 e "Trolls" às 21h. No FX tem "Distrito 9" às 14h15 e "Avatar" às 22h.

Os destaques no Megapix vão para "A Escolha Perfeita", com Anna Kendrick, às 13h45 e "O Diário da Princesa" às 22h. No Cinemax tem "O Máskara" às 13h e "Dragon Ball Z – A Batalha dos Deuses" às 15h. No TNT tem "O Bom Dinossauro" às 20h.

Na Universal tem "Shrek" às 18h20 e "Minions" às 21h30. Na Warner tem "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" às 16h10 e "Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas" às 19h30. E na Sony tem "Resident Evil" 1 e 2, a partir das 16h.